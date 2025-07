Velina Rossonera e Arcobaleno

C’era una volta un filo d’acqua. E attorno a quel filo d’acqua, tra un pannello esplicativo e un QR code che manco il Louvre, ecco spuntare l’ultima grande inaugurazione estiva: “Au fil de l’eau”, un percorso didattico-naturalistico tra Champorcher e Pontboset. Un nome poetico, quasi da eau de toilette, per un progetto che trasforma il vecchio sentiero in una passeggiata educativo-divulgativa, accessibile e inclusiva – che, come sappiamo, sono le parole magiche che aprono ogni finanziamento pubblico. La cerimonia ha visto il trionfo delle felpe forestali e della pedagogia immersiva: contenuti audio, giochi per bambini, memoria storica e biodiversità. Un misto tra parco avventura e museo all’aperto, tutto molto edificante. Per la cronaca, i sindaci c’erano e pure gli applausi, ma la vera star è stata l’acqua: scorre silenziosa, non chiede fondi europei, non si candida alle regionali e fa più per la Valle d’Aosta di molti con il distintivo.

E a proposito di distintivi: quanti sono i candidati per queste benedette elezioni di settembre? Tanti. Troppi. Un po’ come i funghi dopo la pioggia, solo che i funghi almeno non fanno promesse. Sarebbe bello che questi aspiranti salvatori dell’Autonomia sapessero almeno cos’è lo Statuto Speciale. Altrimenti, altro che liste, li si manda tutti in alpeggio a imparare il mestiere. Chanoux ci ha messo studio, sacrificio e visione; qui invece basta un selfie davanti a Palazzo e un post su Facebook per definirsi "autonomista". Per cortesia, un po’ di decenza: l’Autonomia non è una parola da incollare sui manifesti elettorali, è una responsabilità storica. E no, non si può delegarla agli algoritmi né ridurla a slogan con la montagna di sfondo.

E mentre i nostri aspiranti legislatori litigano su chi ama di più la Valle, c’è chi la difende sul serio. Tipo il Comitato “Dora Baltea Viva”, che ha lanciato l’appello per l’incontro pubblico del 3 agosto contro il nuovo impianto idroelettrico firmato CVA. L’opera è grande, potente e interamente in caverna. Come metafora politica, funziona benissimo: scavare dentro le montagne e nascondere tutto alla vista. Ma il fiume, poveretto, non ha portavoce in Consiglio. Serve la società civile, quella vera, per dire che l’acqua non è solo kilowatt, ma paesaggio, biodiversità, vita. Forse anche la Dora vorrebbe dire la sua, ma – come il bilancio regionale – è “assoggettabile alla procedura di VIA”, ovvero a essere presa a schiaffi purché in regola.

Poi ci sarebbe lo studio ABI, che ci rassicura: le famiglie italiane sono “le più solide d’Europa”. Solide come rocce, dice il rapporto. Ma non specifica se sono rocce sedimentarie o rocce da spaccarsi la schiena. Perché se davvero siamo così benestanti, com’è che i giovani fuggono, gli anziani saltano le visite e le famiglie scelgono tra la spesa e la bolletta? Qualcosa non quadra. Forse la solidità è concentrata tutta in certi portafogli, mentre gli altri si arrangiano con sconti al supermercato e termosifoni spenti.

A proposito di illusioni, ecco i numeri del gioco d’azzardo: nel 2023, 153 milioni di euro bruciati in Valle d’Aosta. Una media di 430 euro a testa, che diventano 2.500 per chi gioca davvero. Altro che casinò: il vero banco vince nei bar sotto casa. L’online galoppa, le slot resistono, e le autoesclusioni (cioè gente che dice “aiutatemi a non rovinarmi”) sono aumentate del 18%. Ma tranquilli, la politica osserva e redige piani regionali con parole tipo “contrastare”, “monitorare”, “favorire la consapevolezza”. Nel frattempo, l’unica cosa che cresce è il numero di grattini venduti nelle tabaccherie.

Intanto, la consigliera regionale di Parità Katya Foletto chiede conto alla Giunta: perché chi lavora part-time non può accedere allo smart working? Mistero. Sembra quasi che si consideri il lavoro agile come una ricompensa per pochi eletti, una specie di premio fedeltà, invece che una normale modalità organizzativa. Venti lavoratrici hanno scritto una lettera per chiedere equità e buon senso. Speriamo che qualcuno la legga prima di mandarla in conferenza stampa. Perché se l’Autonomia serve a qualcosa, dovrebbe anche garantire che le mamme (e i papà) non debbano scegliere tra famiglia e lavoro. Ma qui si gestisce il futuro con fogli Excel e timbri.

E infine, rubrica fissa: un sindaco, che ha giurato in campagna elettorale guerra agli eccessi di velocità in paese, ha fatto installare un nuovo dosso artificiale davanti alla scuola. Il risultato? Un incidente in bicicletta, due ammaccature alla macchina dell’assessore e un ciclista vendicativo che ha appeso al dosso un cartello: “Più in alto di così c’è solo il Monte Bianco”. Ma almeno, caro sindaco, ora i bambini vanno a scuola a passo di lumaca. E la sicurezza, come l’ironia, è fatta anche di inciampi.