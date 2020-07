L’estate riparte anche a Valgrisenche con Musicastelle 2020

La località turistica valdostana di alta montagna è stata scelta per la rassegna regionale Musicastelle Outdoor e sabato 25 luglio, alle ore 16, sarà dunque la volta del cantautore Niccolo’ Fabi, che si esibirà sulle sponde del lago di Beauregard a Valgrisa.

Un evento atteso, che ha dato spunto alle attività del posto per proporre eventi collaterali. Il Bar de l’Aouille di località Capoluogo propone '@fuoriconcerto' durante tutta la giornata, con musica dal vivo a partire dalle ore 12 fino a tarda sera.

Il Bistrot La Luge di località Chez Carral organizza 'La Musica non finisce', a partire dalle ore 19, una serata di festa con il frontman del gruppo de L’orage Alberto Visconti.

Il concerto è anche l’occasione per provare il nuovo Percorso Beauregard, che costeggia il lago artificiale dal muro della diga fino agli ultimi villaggi della Valgrisenche, ideale per famiglie, a piedi o in mountain bike.

Per ulteriori informazioni il punto informativo Pro loco di località Capoluogo è aperto tutti i giorni con orario 8.30-13 e 15-18.30, telefono +39 339 84 06 922.