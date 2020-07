Sostegno regionale a produttori di prodotti enogastronomici locali

Nell’ambito della nuova legge regionale sulle misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono previsti aiuti alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande per l’acquisto di materie prime agricole. Si tratta di latte, uova e altri alimenti provenienti da aziende regionali, di prodotti di qualità che rientrano nei regimi Dop, Pat, Ig nonché di prodotti trasformati ottenuti in prevalenza dalle predette materie prime agricole.

Al fine di individuare i vini (Doc e da tavola) e i prodotti trasformati non rientranti nei regimi Dop, Pat, Ig e di stilare il relativo elenco a disposizione delle imprese beneficiarie, la Regione invita le aziende produttrici dei suddetti prodotti a compilare, direttamente o per il tramite delle associazioni di categoria di cui fanno parte, il modulo presente sul sito regionale alla voce canale tematici, agricoltura all’indirizzo:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>agricoltura/default_i.asp

L’elenco ottenuto sarà successivamente messo a disposizione delle potenziali imprese beneficiarie che potranno inoltrare la richiesta di aiuto sulla piattaforma telematica appositamente predisposta.