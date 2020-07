Rischia il fallimento la società IVG che vendeva i beni sequestrati a falliti e bancarottari in Valle

Per anni ha gestito in Valle d'Aosta le aste fallimentari, le esecuzioni immobiliari e le vendite di beni sequestrati alle aziende e ai privati in bancarotta.

Ora però vicina al fallimento sarebbe proprio la concessionaria 'Gruppo Istituto Vendite Giudiziarie IVG srl', che da qualche mese ha di fatto interrotto l'attività e i rapporti quotidiani con il Palazzo di Giustizia: dagli uffici in via De Tillier la IVG si era trasferita nel 2017 alla Pépinière d'Entreprises di Aosta, in via Vittime del Col du Mont ma dalla primavera la concessionaria non avrebbe più versato il canone di affitto e in tribunale, dove le pratiche si stanno ammonticchiando una sull'altra, gli incaricati delle vendite giudiziarie non si sono più visti, nonostante la IVG abbia in custodia di deposito somme versate come caparre e anticipi da partecipanti alle aste. Nemmeno al telefono nessuno risponde più e le poche notizie raccontano di gravi difficoltà economiche che la srl non starebbe riuscendo a fronteggiare.

Un creditore della IVG ha presentato nei giorni scorsi istanza di fallimento al tribunale civile aostano, che intanto sta revocando gli incarici all'Istituto e altrettanto starebbero facendo altri uffici giudiziari in Piemonte, dove l'IVG risulta concessionario. Al momento, ad Aosta tutte le aste sono sospese per la pausa estiva ma il calendario indica la ripresa dell'attività dalla seconda metà di settembre.