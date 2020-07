Onorificenze al Merito a chi in Valle si è distinto nella lotta al Covid-19

L'onorificenza dell’Ordine 'Al Merito della Repubblica Italiana' sarà conferita quest'anno per la Valle d'Aosta a coloro che si sono distinti per essere stati in prima linea nel fronteggiare l'emergenza Covid-19. Lo rende noto la Presidenza della Giunta regionale, che raccoglierà entro venerdì 31 luglio le segnalazioni relative a chi, operatori e singoli cittadini, abbia operato con abnegazione e impegno straordinario nelle attività connesse alla gestione di questa emergenza, spesso sacrificando la propria vita privata e correndo rischi per la propria salute, e che si sia distinto, ad esempio, con attività di solidarietà e sostegno ai più deboli e/o di supporto a medici e infermieri nella loro difficile opera.

Le segnalazioni, che dovranno essere indirizzate alla Presidenza della Regione, Ufficio di Gabinetto - Piazza Deffeyes, n. 1-11100 Aosta o, in alternativa, per via email ai seguenti indirizzi: PEC gabinetto_presidenza@pec.<wbr></wbr>regione.vda.it o PEI gabinetto_presidenza@regione.<wbr></wbr>vda.it , dovranno essere corredate da una sintetica relazione riconducente l’attività lavorativa e gli eventuali incarichi ricoperti dalla persona segnalata, evidenziandone, nello specifico, i titoli di merito acquisiti nell’espletamento di funzioni, compiti e attività connessi all’emergenza Covid-19 che giustifichino la concessione dell’onorificenza.

In particolare, i dati e le notizie sono i seguenti:

-coordinate segnalante complete di indirizzo e recapito telefonico;

-generalità complete e altre informazioni della persona che si intende segnalare (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e indirizzo, codice fiscale);

-fatti per cui si richiede l’onorificenza e descrizione dettagliata degli stessi;

-attestazioni a supporto della segnalazione da parte di soggetti diversi.