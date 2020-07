Concorso Trenitalia per macchinisti in Valle d'Aosta ma solo se parlano inglese

Regione bilingue e francofona, la Valle d'Aosta, ma all'Ufficio concorsi di Trenitalia la lingua d'Oltralpe sembra proprio non interessare. La società di gestione delle Ferrovie italiane ha infatti bandito un concorso per l'assunzione di 19 macchinisti per la tratta valdostana, rivolto a giovani in un’età compresa tra 18 e 29 anni che risiedano in Valle d’Aosta.

Per partecipare al bando i candidati dovevano godere di buona salute e, requisito essenziale, dovevano conoscere 'bene' la lingua inglese. La conoscenza del francese invece, che in Valle d'Aosta è fondamentale per accedere ai concorsi pubblici di qualunque tipo, non è contemplata da Trenitalia.

Inoltre, i candidati ideali dovevano aver conseguito un diploma in uno dei seguenti indirizzi: Elettronica/Elettrotecnica; Energia/Termotecnico; Tecnico Industriale Informatica; Industrie Elettriche; Industrie Elettroniche; Industrie Meccaniche; Meccanica e Meccatronica; Nautica Aeronautica/Trasporti; Logistica; Sistemi Energetici o Telecomunicazioni.