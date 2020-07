Migranti: il ‘Caso Riace’ in un libro alla Porta Pretoria

Non sono i famosi Bronzi che hanno dato fama al Comune calabresi di Riace l’oggetto del libro ‘Riace musica per l’umanità’ ma l’ex sindaco della città, Mimmo Lucano, e la sua coraggiosa battaglia a favore dei migranti.

Il volume, che contiene anche un’intervista esclusiva a Mimmo Lucano, sarà presentato sabato 18 luglio alle 17,30 alla piazzetta delle Porte Pretoriane ad Aosta alla presenza degli autori, Laura Tussi e Fabrizio Cracolici. La vicenda di Riace ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica alcuni interrogativi che, in un periodo come quello che stiamo vivendo, non possono più essere ignorati. Le leggi devono essere sempre rispettate, anche quando ingiuste, oppure la disobbedienza civile può ancora incidere sulla nostra società?

Riace e il suo sindaco hanno offerto un modello di convivenza pacifica e plurale, oltre che virtuosa per il territorio. Questo volume, curato da Laura Tussi e Fabrizio Cracolici, raccoglie le considerazioni sul caso Riace di alcune delle figure che, negli ultimi anni, si sono contraddistinte per il loro impegno civile (Moni Ovadia, Vittorio Agnoletto, Alex Zanotelli.

L’iniziativa, presentata da Francesco Lucat, sarà accompagnata dalla musica di Renato Franchi & Orchestra dl suonatore Jones.

Laura Tussi, docente, giornalista e scrittrice, si occupa di pedagogia nonviolenta e interculturale. Fabrizio Cracolici si occupa di ricerca storica contemporanea ed è Presidente della sezione ANPI di Nova Milanese. Insieme fanno parte della Rete internazionale ICAN Premio Nobel per la pace 2017 e della rivista online PeaceLink.

La presentazione avverrà nel rispetto delle norme vigenti per il contenimento della pandemia.