Scassinatori in azione a Roisan, rubato anche un pickup

Dopo il raid nella collina di Nus e nella valle di Saint-Barthélemy, la scorsa settimana, nuovo raid dei ladri questa volta a Roisan, dove la notte scorsa due abitazioni sono state prese mira in frazione Closellinaz. In un caso gli scassinatori sono riusciti a entrare in un appartamento, impossessandosi di denaro contante e monili, nell'altro hanno desistito.

I ladri hanno inoltre forzato delle autovetture rovistando negli abitacoli e hanno rubato un pickup Isuzu. Indagano i carabinieri; al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino ammonta ad alcune migliaia di euro.