Bruno Baratti presenta in mostra a Brescia “Suoni paralleli”

Bruno Baratti, valdostano esperto di comunicazione, sarà presente con un lavoro di ricerca sui suoni dei campi elettromagnetici, il prossimo fine settimana in mostra a Brescia.

Partecipa al Brilliant Trees dal 17 al 19 luglio, con un un video Suoni paralleli, Piccoli campi di ordinaria quotidianità Audiovideo Siamo avvolti in un ambiente sonoro a noi impercepibile. Baratti, che è direttore creativo , racconto il mondo inudibile sempre vivo attorno a noi. "Sarà una mostra - aggiunge - che farà aprire gli occhi e le orecchie".

Rodengo Saiano | Brescia

Luogo: Associazione Culturale Alberodonte

Indirizzo: Via Ponte Cingoli 24a

Curatori: Claudia Ferretti, Arianna Montini

State pronti ad aprire occhi e orecchie! Il 17, 18 e 19 luglio arriva Brilliant Trees, mostra multisensoriale dedicata al suono e alla narrazione, organizzata dalle Associazioni Culturali Ground Arti Elettroniche e Alberodonte.



Saranno esposti i lavori dei partecipanti al corso Il suono e la narrazione, realizzato da Ground Arti Elettroniche e Claudia Ferretti Isonde: il corso si è svolto on line durante il periodo di lock down e così fotografie, testi, video e audio, esposti nel percorso tra le sale dell’antica cascina, raccontano le suggestioni di questo momento unico:

il reparto di rianimazione, il momento reale della notte in cui l'umanità tace per lasciare parlare i pensieri e i ricordi.

La campagna raccolta in un diario sonoro, prima di cambiar casa.

Le strade di Praga, sfumature di un mondo nuovo.

E tanto altro ancora...



La mostra sarà aperta nei giorni 17, 18 e 19 luglio dalle 20:30 alle 22:30: contestualmente nell’aia storica della Cascina Alberodonte si terranno d.j. sets a cura di Ground Arti Elettroniche con Alberto Filippini e Andrea Nones il Venerdì, Vittorio Guindani il Sabato e degustazioni di vini del Podere Selva Capuzza.



Inoltre per tutti gli esploratori del mondo attraverso il suono il giorno 25 luglio sarà possibile svolgere il corso “Un giorno nel paesaggio sonoro” insieme a Claudia Ferretti Isonde e Alberodonte.

(nella foto Bruno Baratti)



Brilliant Trees è un evento cura di Claudia Ferretti e Arianna Montini, organizzato da Ground Arti Elettroniche e Alberodonte, all’interno delle iniziative Arte in Cascina che si protrarranno per tutta l’estate presso l’Associazione Culturale Alberodonte in Via Ponte Cingoli, 24a a Rodengo-Saiano (BS). (tratto da Arte.it)