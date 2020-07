Furgone a fuoco in autostrada a Hone

E' in corso un intervento dei Vigili del Fuoco sull'autostrada A5, all'altezza di Hone, dove un furgone si è incendiato nella carreggiata in direzione Aosta. L'autostrada è attualmente chiusa nel tratto interessato. Non risultano esserci persone ferite, ma si stanno verificando code e rallentamenti al traffico. Il mezzo si è fermato all'uscita di una galleria nella carreggiata sud, in un tratto in cui vige il doppio senso di marcia.

Dopo quello all'uscita del casello di Aosta sud di giovedì 9 luglio, si tratta del secondo caso di incendio di un mezzo da lavoro sulla A5 in una settimana.