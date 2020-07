Non risultano feriti ma c'è un intossicato da fumi di monossido di carbonio, per l'incendio divampato alle ore 18 circa di oggi giovedì 16 luglio in una falegnameria ad Aosta, in zona Pepinière. Il paziente, 46 anni, è stato ricoverato in Pronto soccorso.

Sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area; la situazione è sotto controllo e monitorata; sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.