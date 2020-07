Domani giovedì 16 luglio Notre-Dame du Mont Carmel - sainte Elvira

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 16 luglio

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 18.00

S. Messa per la solennità della B.V. Maria del Monte Carmelo

Venerdì 17 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 18 luglio

Santuario di Oropa - ore 16.30

Concelebrazione S. Messa per pellegrinaggio OFTAL

Domenica 19 luglio

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Martedì 21 luglio

Vescovado - mattono e pomeriggio

Udienze

Mercoledì 22 luglio

Vescovado - ore 9.00

Incontro con il Vicario Giudiziale TEIP

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 23 luglio

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Curia Vescovile - ore 17.00

Riunione per la Casa della Carità

Venerdì 24 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 26 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per Cresime degli adulti

Martedì 28 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 29 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 30 luglio

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Le Messager Valdotain ricorda giovedì 16 luglio Notre-Dame du Mont Carmel - sainte Elvira

La Chiesa celebra la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Il primo profeta d'Israele, Elia (IX sec. a.C.), dimorando sul Monte Carmelo, ebbe la visione della venuta della Vergine, che si alzava come una piccola nube dalla terra verso il monte, portando la pioggia e salvando Israele dalla siccità. In quella immagine tutti i mistici cristiani e gli esegeti hanno sempre visto la Vergine Maria, che portando in sé il Verbo divino, ha dato la vita e la fecondità al mondo. Un gruppo di eremiti, «Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo», costruirono una cappella dedicata alla Vergine sul Monte Carmelo. I monaci carmelitani fondarono, inoltre, dei monasteri in Occidente. Il 16 luglio del 1251 la Vergine, circondata da angeli e con il Bambino in braccio, apparve al primo Padre generale dell'Ordine, beato Simone Stock, al quale diede lo «scapolare» col «privilegio sabatino», ossia la promessa della salvezza dall'inferno, per coloro che lo indossano e la liberazione dalle pene del Purgatorio il sabato seguente alla loro morte.

Il sole sorge alle ore 5,42 e tramonta alle ore 21,18