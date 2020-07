Alpinisti in difficoltà soccorsi sul Bianco

Gli alpinisti in difficoltà sulle Jorasses

Il Soccorso alpino valdostano-Sav ha portato a termine due interventi, questa mattina lunedì 13 luglio, per il recupero di alpinisti illesi ma in difficoltà a causa di problemi con i materiali. Il primo alle ore 6 sulla Cresta dell'Innominata, sul versante italiano del Monte Bianco: due gli alpinisti bloccati a quota 4200 mt., uno francese e uno svizzero (compagni di cordata).

Il secondo alle ore 7,15 sulla Punta Wimper alle Grandes Jorasses (Monte Bianco) a quota 4300 mt, dove hanno lanciato l'allarme due alpinisti italiani.

Entrambi gli interventi si sono conclusi senza particolari criticità e gli alpinisti, visitati dal medico dell'equipaggio di elisoccorso, non hanno avuto necessità di intervento sanitario.