È in corso dalle prime ore dell'alba un intervento del Soccorso alpino valdostano-Sav sulla parete Nord del Gran Paradiso, per la segnalazione di una probabile caduta in crepaccio.

Le operazioni sono in corso; sul posto l'elicottero della Protezione civile con tecnici del Sav, medico e militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Seguono aggiornamenti.