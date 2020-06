Covid-19 tra paure, predizioni e significati esoterici

Se analizziamo gli acronimi….Corona deriva dal greco κορονή (leggi koroné) e dal latino coronis, quel segno che si usava per indicare la fine di un capitolo e l'inizio di un altro, quindi per indicare un termine, una conclusione, un limite, una fine oppure un inizio. Per comprendere il significato di una corona, è necessario ricordare che i termini erano anche cippi in pietra che segnavano i confini tra i territori oppure tra due mondi, come quello delle cose e l'Iperuranio (il mondo delle idee oltre il cielo) o ancora quello dei mortali e quello divino. Fatte queste premesse, si può comprendere il significato della corona come simbolo di un confine tra terreno e divino, tra uomini e cielo.

Numero 19: Può essere considerato una sorta di connubio e unione tra gli attributi del numero 1 e del numero 9. Letto in questo modo il 19 assume il significato di “Nuovo Inizio” nel suo percorso unico e indipendente. Per Pitagora questa numero ha connessioni con la luce, la chiarezza, lo splendore, i fulmini e le rivelazioni. Gli egizi lo temevano, poiché pensavano che avere rapporti carnali con una donna il giorno 19 equivalesse a correre il rischio di contrarre una qualche malattia venerea.

I greci, al contrario, credevano che la notte del giorno 19 non avesse implicazioni negative, anche se pensavano che questo numero favorisse le liti familiari. Nei rituali demonologici è un numero temuto, coloro che esercitano la magia nera evitano la presenza di 19 oggetti uguali o di 19 persone riunite in uno stesso luogo, poichè credono che ciò attiri il castigo di Dio o che ne risvegli l’ira.

Veggenze & Pandemia.

Una tra le più famose è quella di Sylvia Browne, veggente e medium ….“entro il 2020 diventerà prassi indossare in pubblico mascherine chirurgiche e guanti di gomma a causa di una epidemia di una grave malattia simile alla polmonite, attaccherà i polmoni e i canali bronchiali e sarà refrattaria ad ogni tipo di cura”.

Astrologia

In un articolo sulla correlazione tra Astrologia e Coronavirus pubblicato a inizio marzo, un astrologo individua secondo la lettura dei transiti, i punti di inizio e di fine di questa epidemia. Le chiavi di lettura planetarie era ampiamente previste da tutti i più grandi astrologi, pochi però avevano previsto che il periodo “nero” dato dal sinodo del Capricorno 2020, potesse essere correlato ad un virus.

La pesantezza del periodo era chiara quindi, energie severe e tiranniche, a livello mondiale. Il compianto ed illustre astrologo francese André Batbault scrisse proprio “non so che tipo di evento scoppierà nel 2020, se una pandemia, una catastrofe o una guerra, ma qualsiasi cosa sarà andrà a rivoluzionare le dinamiche mondiali..”.

A volte i pensieri sono come delle infezioni, e alcuni diventano vere e proprie epidemie.

