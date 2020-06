MONTAGNA VDA: Casotto di Sort e Col Gollien (Rhêmes -Notre-Dames)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Casotto di Sort e Col Gollien (Rhêmes -Notre-Dames)

Itinerario interessante nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Alla partenza si ammirano le belle costruzioni della frazione di Bruil, capoluogo di Rhêmes-Notre-Dames.

Si percorre la bella foresta di conifere che sovrasta l'abitato, dominata dalla particolare formazione rocciosa di Chateau Quelet.

Dal Col Gollien impressionante la vista sulla parete est della Grande Rousse.

Il Casotto di Sort sorge in posizione panoramica, al margine del vallone detritico del Col di Sort.

Lungo l'itinerario è facilmente avvistabile la fauna tipica del Parco Nazionale del Gran Paradiso, camosci, stambecchi, marmotte.

