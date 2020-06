Questo pomeriggio il Soccorso alpino valdostano-Sav è intervenuto in elicottero e via terra a Champorcher per il soccorso a un diciassettenne in difficoltà nel torrente Ayasse. Il giovane era entrato nell'acqua probabilmente per recuperare un cane ed è rimasto bloccato su una roccia a causa della corrente molto forte.

E' stato tratto in salvo con il verricello e portato all'ospedale Parini. Ha riportato un trauma lieve e, secondo i sanitari, le sue condizioni sono buone.