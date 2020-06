La settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW), organizzata dalla Commissione europea, si svolgerà dal 22 al 26 giugno 2020 sul tema: " Oltre la crisi: energia pulita per la ripresa e la crescita verde"; si tratta del più grande evento annuale dedicato alle energie rinnovabili e all'utilizzo efficiente dell'energia in Europa.

Quest'anno, per la prima volta in assoluto, EUSEW sarà completamente digitale ed accessibile agli interessati senza bisogno di spostarsi a Bruxelles!

Le principali attività della settimana includono:

una conferenza di 3 giorni sulla politica energetica, con oltre 30 sessioni di alto livello;

gli EUSEW Awards, cerimonia di premiazione dell’UE per gli individui e i progetti meritevoli per le migliori pratiche innovative in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili.

Fino alla fine del mese di giugno, i partecipanti avranno, inoltre, accesso agli eventi collegati online e alle "Giornate energetiche digitali", che si svolgono in tutta Europa. Se anche voi pensate che siano necessari prezzi energetici convenienti per tutti, se il vostro lavoro supporta un'economia basata su energia pulita, sicura ed efficiente, unitevi alla conferenza e informatevi sulle future nuove opportunità in materia energetica. La Settimana europea dell'energia sostenibile è anche un'occasione per incontrare le parti interessate che promuovono l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, conoscere le politiche di successo e ispirare l'innovazione per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima.

La registrazione è aperta e gratuita 'Registrati ora'

Principali argomenti: comunità energetiche, sistemi energetici, transizione energetica, finanza, industria, energie rinnovabili, ristrutturazione, strategia, trasporto.