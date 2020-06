Cleonice Tomassetti martire per i suoi ideali

La sua storia è la testimonianza di una donna sfortunata e coraggiosa, che seppe morire per gli ideali in cui credeva. Oggi siamo purtroppo lontani dall’onestà intellettuale con cui Cleonice spese la propria esistenza. La giovane, morta a 32 anni, nonostante le difficolta incontrate, un padre stupratore e abietto, datori di lavoro sfruttatori e disonesti, disagio economico, non smise mai di sperare in un mondo migliore per tutti e libero dalla dittatura.

Chi ha avuto modo di raccogliere la testimonianza della sfortunata ragazza riferisce due frasi assai rappresentative del suo carattere fiero e indomito: “Facciamo vedere che è meglio morire da italiani che da servi dei tedeschi”; “Se percuotendomi volete mortificare il mio corpo, è superfluo il farlo; esso è già annientato. Se invece volete uccidere il mio spirito, vi dico che è opera vana: quello non lo domerete mai”.

Il CNDDU invita a riflettere su figure storiche magari non note ai più ma il cui esempio può costituire un momento di formazione e dibattito sul valore della democrazia conquistata con il sacrificio di tanti onesti cittadini.