Due video per promuovere il turismo nella vallata del Monte Bianco

"La Valle del Monte Bianco, non basta un'estate per viverla". E' questo lo slogan di una campagna pubblicitaria avviata dall'Unité des Communes Valdigne Mont Blanc che ha finanziato due video promozionali in lingua italiana e inglese. Obiettivo è quello di promuovere l'immagine dei cinque comuni del territorio della Valle del Monte Bianco: Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex e Pré-Saint-Didier.

I video sono realizzati dalla videomaker Mariarosa Magro e si intitolano "L'essenza della Valle del Monte Bianco"; "I mille colori della Valle del Monte Bianco".

"I panorami mozzafiato, i colori, la natura, la cultura, le tradizioni, le tante attività sportive e i sapori, sono raccontati in un susseguirsi di immagini spettacolari ed emozionanti" si legge in una nota dell'Unité Valdigne.

Il progetto di promozione turistica sinergica si colloca in un piano di collaborazione ampio e condiviso, che si traduce in una gestione partecipata del territorio e in progettazioni comuni di rilancio turistico e sportivo quale la Comunità Europea dello Sport 2021-Aces.