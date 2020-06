Dai sindaci via libera al ddl che eroga oltre 44 milioni per gli enti locali

L'assestamento del bilancio di previsione della Regione per il 2020 e le misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza da Covid-19 sono stati approvati oggi dal Consiglio permanente degli enti locali-Cpel.

Il testo di legge che, ha riferito il presidente del Cpel, Franco Manes, mette in campo "importanti risorse finanziarie da riversare sui territori, per sopperire al momento di crisi" è "in esame alla Commissione consiliare competente, e ci auguriamo tutti che rimanga tale, non c'è più il tempo di discutere. A questo proposito, confido sull'assunzione totale di responsabilità da parte del Consiglio regionale".

"In un assestamento di bilancio che vale più di 176 milioni di euro, questa - ha spiegato Speranza Girod, sindaco di Fontainemore e responsabile politico della Consulta 'Finanza locale e tributi' - è una misura importante perché le risorse di finanza locale per il 2020 sono incrementate di 44.801.571,27 euro, di cui 38.435.992,45 euro per trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione e di 6.365.578,82 euro per trasferimenti con vincolo di destinazione".

"Per i trasferimenti senza vincolo - ha aggiunto - vi sono più di 16 milioni di euro per le spese correnti e anche a compensazione, anche parziale, delle minori entrate tributarie ed extratributarie che registreremo nel 2020 sui nostri bilanci comunali per l'emergenza Covid-19. Inoltre, 22.200.000 euro potranno essere utilizzati per realizzare lavori pubblici, inclusi interventi di edilizia scolastica, pari a 300 mila euro per ciascun Comune, con l'obbligo di comunicare, entro il 31 agosto prossimo, alla struttura regionale competente, l'elenco degli investimenti da realizzare".

Giulio Grosjacques, sindaco di Brusson e responsabile politico della consulta 'Affari generali e pubblico impiego' ha aggiunto: "La semplificazione di cui si fa portavoce il disegno di legge, senza andare a stravolgere le procedure, sta a significare che i comuni possono utilizzare procedure negoziate per valorizzare l'imprenditoria locale, attraverso l'albo delle imprese gestito dalla Stazione unica appaltante-Sua, e dando anche seguito alle puntuali richieste dei sindaci in merito".