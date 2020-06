Courmayeur: Miserocchi e Corio al capolinea

Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi e il suo vice, Paolo Corio, rischiano di ritrovarsi a guardarsi in faccia orfani di una maggioranza che non c'è più. La consigliera ed 'ex assessora ai Lavori pubblici, Raffaella Sarteur, ha infatti annunciato di aver abbandondato la maggioranza e ora si sta "guardando intorno" attendendo eventuali contromosse del sindaco. Un duro colpo per Miserocchi e per il gruppo consiliare di 'Esprit Courmayeur': alle elezioni comunali del novembre 2017 Sarteur aveva ottenuto 394 preferenze, risultando la più votata della lista.

"Ritengo che il mio ruolo all'interno della maggioranza sia divenuto del tutto superfluo - ha scritto ieri Sarteur ai vertici comunali e al gruppo consiliare - e che sia anche ritenuto superfluo dal sindaco e dalla giunta, Il Consiglio comunale della scorsa settimana è stato la cartina di tornasole di questo sentimento, con due provvedimenti votati dalla maggioranza senza alcuna condivisione, che hanno creato una situazione incresciosa".

E poi: "Non so cos'abbia sbagliato quest'amministrazione, ma so cos'ho sbagliato io. Ho sbagliato ad affidarmi a un gruppo di persone che forse non conoscevano in modo approfondito, come pensavo, la realtà di Courmayeur. Credevo e credo tuttora fermamente che un punto di vista esterno, distaccato rispetto alle recriminazioni di comunità molto piccole, alle invidie, alle visioni un po' ristrette dei singoli, fosse un elemento positivo. Nel corso di questi due anni e mezzo mi sono resa conto che a volte la conoscenza è necessaria, è una base su cui instaurare un punto di vista diverso, oggettivo, distaccato. Ma se manca la volontà di voler conoscere, non ci sono molte possibilità di crescita e sviluppo".