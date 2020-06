Lega nessuna intesa per data elezione

La Lega non ha avuto alcuni incontro con Alliance Valdôtaine e Union Valdôtaine in merito alla data delle elezioni regionali. "Fermo restando che per la Lega Vallée d’Aoste è prioritario andare al voto - assicura il Segretario della Lega Vallée d’Aoste, Marialice Boldi - non ci prestiamo ad accordi fatti con il favore delle tenebre soprattutto con chi, anche in questi tre mesi, ha dimostrato di avere a cuore più la propria poltrona che l'interesse dei valdostani".