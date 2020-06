Riapre l'Ispettorato Usl che controlla i funghi raccolti

C'è allerta in Valle d'Aosta per l'aumento abnorme, quest'anno, di funghi velenosi e soprattutto delle cosiddette 'false spugnole', che possono essere mortali. Anche per questo l''Ispettorato micologico ha velocizzato la Fase 3 e ha ripreso le consulenze finalizzate al riconoscimento dei funghi spontanei.

L'Usl VdA precisa che l'Ispettorato micologico si occupa "della vigilanza e controllo nella fase di vendita dei funghi freschi, della consulenza e perizia a privati cittadini raccoglitori di funghi per uso esclusivamente privato, del rilascio delle certificazioni sanitarie per la vendita dei funghi". Il servizio si svolgerà il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 15 e il venerdì dalle 8 alle 10.

La visita micologica avverrà previo appuntamento, nella sede del Dipartimento di Prevenzione, struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione a Quart (Regione Amérique 7/L).

Per prenotare la visita micologica è necessario contattare i seguenti numeri di telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 08,30 alle 12; 0165-774647 - 0165-774613 - 0165-774611 - 335-7184303.