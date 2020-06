Processo Geenna, a Torino sentenza per 12 imputati slitta al 17 luglio

Si dilatano i tempi dell'udienza preliminare in corso al Tribunale di Torino per l'inchiesta 'Geenna' della Dda e dei carabinieri circa la possibile presenza di una 'ndrina in Valle d'Aosta con ramificazioni nella 'ndrangheta in Piemonte. Dei 17 imputati nel procedimento, cinque sono a giudizio ad Aosta mentre 12 hanno scelto di essere giudicati a Torino in rito abbreviato.

La sentenza del gup Alessandra Danieli, attesa anche dai protagonisti di accusa e difesa nel processo aostano, era prevista per domani giovedì 11 giugno ma le repliche dei difensori hanno richiesto più tempo del previsto e inoltre al gup sono state presentate nuove richieste di interventi in aula. Pertanto il giudice Danieli ha fissato la data di mercoledì 8 luglio per le repliche dei pm e le controrepliche dei legali e di venerdì 17 luglio per la sospirata sentenza.

Le richieste di condanna avanzate nel febbraio scorso nel processo torinese dai pm della Dda Stefano Castellani e Valerio Longi sono: 1 anno e 10 mesi per Giacomo Albanini, 3 anni per Vincenzo Argirò, 2 anni e 4 mesi per Roberto Bonarelli, 14 anni e 2 mesi per Marco Fabrizio Di Donato, 10 anni per Roberto Alex Di Donato, 4 anni e 8 mesi per Roberto Fabiani, 2 anni e 8 mesi per Salvatore Filice, 10 anni e 8 mesi per Francesco Mammoliti, 20 anni per Bruno Nirta, 3 anni per Rocco Rodi, 9 anni e 4 mesi per Carlo Maria Romeo, 6 anni e 8 mesi per Bruno Trunfio.