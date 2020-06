Henri Dondeynaz alla guida di Fisascat VdA, succede a Giorgio Piacentini

Henri Dondeynaz è il nuovo segretario generale della Fisascat per la Valle d’Aosta, federazione che in regione conta 750 iscritti di commercio e turismo.

Il direttivo della categoria, riunitosi nella mattina di lunedì 8 giugno, ha formalizzato il passaggio di consegne. Dopo oltre 12 anni di “servizio”, per raggiunti limiti di età, ha dato il suo saluto Giorgio Piacentini, che in Fisascat ha ricoperto la massima carica regionale, gestendo diverse situazioni anche complicate, l’ultima in ordine di tempo, la vertenza collega al Casinò di Saint-Vincent.

La nuova segreteria è composta da Jessica Zaccaria e dal confermato Massimo Raffaelli.

Definiti anche i vertici regionali di Fist Cisl, in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore del terziario. Henri Dondeynaz succede a Piacentini e potrà collaborare su di una segreteria composta da Tiziana Sciascia e Maurizio Righini