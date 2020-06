Società 'Arriva' ex Savda compra pullman per potenziare trasporto pubblico locale

Potrebbero entrare presto in servizio in Valle d'Aosta i nuovi pullman che intende acquistare la società 'Arriva Italia', controllata dalla tedesca Deutsche Bahn, che tre anni fa ha acquistato la società di trasporto su gomma 'Savda' dalla famiglia Bordon.

'Arriva Italiaì' ha pronto un investimento di 123 milioni di euro per comprare i mezzi da distribuire, oltre che in Valle, in tutto il nord Italia tra le società controllate in Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, oltre che a Trieste e Como. Obiettivo, si legge in una nota, "potenziare l'offerta del trasporto pubblico locale italiano".



Angelo Costa, amministratore delegato di 'Arriva Italia', ha definito l'investimento "doppiamente importante sia per l'entità della sua portata, sia perché lo stiamo realizzando in un momento in cui è fondamentale dare un segnale forte per rilanciare l'intero sistema economico e industriale italiano, settore del trasporto pubblico locale incluso".



Per l'acquisto è stata pubblicato una procedura di gara, organizzata in 10 lotti distinti, ciascuno corrispondente a una determinata tipologia di autobus. Ogni lotto sarà fatto oggetto di aggiudicazione separata e di uno specifico accordo quadro per un totale di 123,815 milioni di euro con consegna a 12 mesi dalla data dell'ordine.