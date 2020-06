Nessun contagio da Covid-19 nelle ultime 72 ore in Valle

E' un piccolo ma incoraggiante record: per la terza giornata consecutiva non si registrano contagi da Coronavirus nella nostra regione. Il dato positivo emerge dall'ultimo bollettino quotidiano dell'Unità di crisi sull'emergenza Covid-19, diffuso nel tardo pomeriggio di oggi.

I guariti salgono a 1.005 e sono cinque più di ieri e i pazienti Covid ricoverati in ospedale rimangono nove, nessuno dei quali in Rianimazione, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 30. I morti sono sempre 143 ovvero 72 uomini e 71 donne, tra i 45 e i 100 anni, età media 83 anni; sono invece 1.187 i contagiati dall'inizio dell'epidemia.

Buone notizie giungono anche dalle statistiche nazionali: nel periodo tra il 18 maggio e il 3 giugno in Valle d'Aosta si è registrata una bassa percentuale di tamponi diagnostici positivi pari allo 0,52 percento, inferiore alla media italiana (1,48 per cento) e significativamente più bassa della altre regioni del Nord Ovest (Liguria 4,30%, Lombardia 3,83 e Piemonte 2,69). Il dato è emerso dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. La Valle d'Aosta rimane la regione ad aver effettuato più tamponi diagnostici ogni 100.000 abitanti.