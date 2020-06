E. Rini, 'Festa 2 Giugno rafforza in noi valori costituzionali'

"La Festa della Repubblica deve far ritrovare, in ogni cittadino, il senso del partecipare attivamente alla vita del Paese, a maggior ragione in un periodo come quello attuale, così critico e pieno di incertezze". Lo sottolinea la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, alla vigilia della ricorrenza del 2 Giugno.

"La celebrazione del 2 Giugno è un'opportunità per rimettere al centro i valori della Costituzione - afferma Rini - e per ritrovarci come comunità e come istituzioni. Perché la Costituzione italiana, nata dall'Assemblea costituente votata il 2 giugno 1946, nei suoi principi e nelle sue regole contiene le speranze che nascevano dall'amore per l'Italia. Le stesse speranze che animano oggi i cittadini che chiedono giustamente di ripartire dopo la fase acuta dell'emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso un bilanciamento tra diritti e doveri, tra individuo e collettività".

Per la Presidente dell'Assemblea valdostana, "alla salvaguardia della salute deve corrispondere la tutela del lavoro e il sostegno dell'economia, in un contesto di collaborazione e concretezza, all'interno di un Paese le cui fondamenta sono le realtà locali, il loro patrimonio di specificità e di ricchezze culturali diverse. Ma è uniti che si cresce, con politiche condivise e impegni mirati".