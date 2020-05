Tanti funghi mortali nei boschi della media Valle, l'allarme del sindaco di Gressan

Si chiamano popolarmente 'false spugnole' ma i loro nomi scientifici sono Gyromitra Gigas e Gyromitra Esculenta. Sono due specie di funghi velenosissimi, addirittura mortali, che quest'anno sono cresciuti in maniera significativa nei boschi e nei prati della media Valle, così come segnalato dall'Ispettorato micologico della Usl VdA. Anche sul territorio boscato di Gressan ne sono stati avvistati e il sindaco, Michel Martinet, ha pubblicato l'avviso di allerta alla popolazione, anche perchè questi funghi potrebbero essere facilmente confusi con altre specie commestibili ovvero le spugnole. In caso di dubbi, il sindaco invita i raccoglitori di funghi a contattare l'Ispettorato micologico al numero 016577464713.

Il rischio di sbagliarsi nella raccolta è alto: clamoroso quanto accadde il 22 maggio 2014, in una puntata della popolare trasmissione Rai 'La prova del cuoco'. Uno degli chef casalinghi in gara portò in studio per cucinarli funghi presentati come 'spugnole' che si rivelarono invece esemplari di Gyromitra Esculenta, che fortunamente furono riconosciuti e immediatamente scartati da altre persone presenti in studio.