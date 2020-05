Sono 4.000 i valdostani contattati dalla Croce Rossa per i test sierologici

"I Volontari e colleghi della Croce Rossa stanno lavorando senza sosta per questo servizio importante per le nostre comunità. Se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06.5510 è la Croce Rossa Italiana, non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro Paese attraverso un piccolo prelievo venoso".

Lo ha affermato il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, in merito all'indagine sierologica avviata da ieri e che in Valle d'Aosta coinvolge un campione di 4000 persone. Le telefonate dei volontari CRI che invitano la popolazione a sottoporsi al prelievo di siero sono iniziate regolarmente, nella nostra regione, questa mattina.