In 24 ore un contagio, otto guariti e nessuno decesso da Covid-19 in Valle

A conferma di un trend di infettività in netto calo, su 177 persone testate in Valle nelle ultime 24 ore sono state solo un caso è risultato positivo al Covid-19. Oggi sono 79 i pazienti positivi al tampone del Coronavirus, ovvero 7 meno di ieri: 11 sono ricoverati nella struttura di Saint-Pierre e 13 all’ospedale Parini di Aosta, dei quali un solo degente è attualmente in terapia intensiva. I deceduti sono sempre 143, 72 maschi e 71 femmine dai 45 ai 100 anni (età media 83 anni).

I guariti totali ad oggi sono 956, otto in più di ieri. In Valle sono stati effettuati fino ad oggi 14.079 tamponi e pertanto la nostra regione rimane la prima in Italia per casi testati, con una percentuale pari a 8,78 della popolazione sottoposta a tampone. Ad oggi l’indice R(t) misurato degli ultimi 15 giorni è di 0.6.