Accordo Cassa Integrazione in deroga per i 34 dipendenti della GS. S.p.a., di Pollein

La società ha fornito un’informazione completa dell’attuale situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga per il personale del punto vendita, con decorrenza dal 4 Maggio 2020, per la durata di nove settimane. Il provvedimento, espletato con la casuale Covid-19, riguarderà 34 Lavoratori, con un numero massimo di 4.754,15 ore.

La riduzione oraria sarà applicata a giornata intera o in riduzione dell’orario di lavoro giornaliero e interesserà un massimo del 50% dell’orario contrattuale individuale su base settimana anche con media mensile, osservando il principio di rotazione e tenendo conto, ove possibile, anche specifiche necessità familiari.

Le Parti - come si legge in una nota - hanno concordato che ad ogni Lavoratore coinvolto nella domanda di CIGD, su richiesta verrà concessa, entro e non oltre il 20 Giugno 2020, un’anticipazione della tredicesima mensilità equivalente ad un numero di ratei sufficiente a coprire totalmente la ritardata corresponsione dell’indennità CIGD, fino a piena capienza.

In caso di particolari situazioni di disagio e di incapienza della tredicesima, l’Azienda si rende disponibile a erogare un prestito non oneroso. GS S.p.a. si impegna ad integrare, alle normali scadenze di paga, il trattamento di CIGD fino alla concorrenza del 100 % della retribuzione lorda mensile dalla data di sospensione e fino al termine di vigenza del trattamento di sostegno del reddito.

L’Azienda si impegna, in caso di mancato accoglimento dell’istanza di concessione della CIGD, a garantire la retribuzione e la relativa copertura contributiva per il periodo di sospensione per CIGD per tutti i dipendenti coinvolti.