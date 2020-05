Un solo caso positivo al Covid-19 in Valle nelle ultime 48 ore

Nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo nuovo caso positivo di coronavirus in Valle d'Aosta. E' quanrto riporta il bollettino dell'Unità di crisi. I morti sono sempre 143 (72 uomini e 71 donne, tra i 45 e i 100 anni, età media 83 anni). I contagiati sono 1.177 dall'inizio dell'epidemia e 90 quelli attuali. I guariti salgono a 944 (10 in più di ieri).

Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 24 (due in Rianimazione) e gli altri 66 contagiati sono invece in isolamento domiciliare.

E intanto l'indice di contagio Rt è segnalato sotto il valore 1 in tutte le regioni italiane tranne in Val d'Aosta, dove si registra un valore pari a 1.06. Il dato emerge dal report settimanale del monitoraggio sulla fase 2, illustrato durante la conferenza stampa di oggi all'Istituto superiore di sanita. Per la val d'Aosta si considera l'indice una oscillazione momentanea mentre la Lombardia e' in decremento.