Courmayeur: Sì a museo su ghiacciai del Monte Bianco

Tramite una convenzione la Giunta comunale di Courmayeur si affida a Fondazione montagna sicura (Fms) per definire iniziative educative, formative e di sensibilizzazione alla glaciologia e alla sicurezza in montagna nel 2020. In particolare, nell'ambito della realizzazione di un'esposizione dedicata ai ghiacciai del Monte Bianco al museo transfrontaliero di Courmayeur, Fms garantirà, si legge nella convenzione, "il coordinamento scientifico del progetto per quanto attiene alla scelta e alla definizione/finalizzazione del materiale espositivo a tema glaciologico, curando in particolare le tematiche relative alle dinamiche glaciali, all'evoluzione dei ghiacciai del Monte Bianco, ai rischi glaciali, agli effetti del cambiamento climatico".

La Fondazione supporterà altresì il coordinamento scientifico degli eventi divulgativi correlati, tra cui un evento di presentazione e un evento organizzato congiuntamente con il Fai - Fondo ambiente italiano. Il supporto si concretizzerà nella messa a disposizione da parte di Fms di un tecnico glaciologo.

E' invece al momento sospesa la prevista realizzazione dei quattro o cinque atelier formativi rivolti alle scuole primarie di Courmayeur nel periodo settembre-dicembre 2020, in attesa della verifica di fattibilità con l'istituzione scolastica. L'importo stanziato complessivamente dal Comune è di 15 mila euro.