Un solo nuovo contagio e cinque guariti in un giorno per Covid 19 in Valle

Nuovamente in calo nella nostra regione i casi di contagio da coronavirus Covid-19: nelle ultime 24 ore ne è stato registrato uno solo in più rispetto a ieri. Il bollettino di aggiornamento dell'Unità di crisi segnala inoltre che da una settimana non si contano nuovi decessi e i morti restano dunque 139, ovvero 71 uomini e 67 donne, tra i 45 e i 100 anni (età media 82 anni). Salgono a 821 i guariti, che oggi sono però solo cinque in più di ieri con un trend di crescita ridotto rispetto ai giorni scorsi.

I casi positivi sono complessivamente 1.158 dall'inizio dell'epidemia e 198 quelli attuali. Cala il numero di pazienti ricoverati in ospedale, che oggi sono 42 (due in meno rispetto a ieri), dei quali soltanto uno in Rianimazione (ieri erano tre), mentre gli altri 153 contagiati restano in isolamento domiciliare.