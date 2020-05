Arrestato dai carabinieri per droga 53enne della bassa Valle

Marco Garaffi, 53 anni, residente in bassa Valle, pregiudicato per reati di spaccio, è stato arrestato e posto ai domiciliari questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent, accusato di possesso di sostanze stupefacenti.

Fermato a Verres a bordo della sua vettura per un controllo nell'ambito delle misure di contenimento sociale dell'emergenza Covid-19, è stato trovato in possesso di undici dosi di eroina e tre di cocaina, per un totale di circa sette grammi di droga già confezionata. Oltre ai 'pezzi' pronti alla vendita, Garaffi aveva con se alcuni flaconi di metadone, che sono stati sequestrati insieme allo stupefacente. I carabinieri gli hanno anche comminato una sanzione amministrativa perchè era alla guida con patente sospesa e senza un'adeguata motivazione per lo spostamento tra quelle previste dai decreti di emergenza Coronavirus.

Nel 2008 il valdostano aveva patteggiato sei mesi di carcere per spaccio di hashish e metadone; con lui avevano patteggiato la pena anche due ragazze residenti in bassa Valle; anche all'epoca Garaffi era stato indagato dai carabinieri di Chatillon, giunti a lui nell'ambito di un'inchiesta avviata dopo che un tossicodipendente di Hone era finito in ospedale per overdose di metadone.