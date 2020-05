Droni dei carabinieri contro assembramenti; controlli anche in musei e siti d'arte

"Dobbiamo vigilare per evitare gli assembramenti. In questi giorni intensificheremo i controlli, anche con l'utilizzo di droni, in luoghi come parchi e aree verdi". Lo ha spiegato all'Ansa il comandante del Gruppo Aosta dei carabinieri, il tenente colonnello Carlo Lecca. "I servizi di controllo - ha precisato - continuano, anche perché da oggi ci sono molte più persone fuori casa".

La presenza dei militari dell'Arma in questi giorni non si limita al presidio del territorio: in questi giorni i carabinieri del Comando della Tutela Patrimonio culturale hanno svolto circa circa 200 controlli in Piemonte e Valle d'Aosta per salvaguardare le opere d’arte locali e prevenire i reati a discapito di musei, chiese e monumenti nazionali.

I militari hanno ispezionato anche le zone archeologiche territoriali di loro competenza. "La salvaguardia dell’arte è importantissima anche per il rilancio del turismo culturale" ricordano i vertici dell'Arma.