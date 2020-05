Un solo decesso e 33 nuovi guariti dal Covid-19 in Valle

Negli ultimi quattro giorni nella nostra regione si registra un solo decesso, avvenuto ieri mattina, per il coronavirus Covid-19. I morti sono ora 138, ovvero 71 uomini e 67 donne, tra i 45 e i 100 anni (età media 82 anni). Salgono a 675 i guariti, che oggi sono 333 in più di ieri. I casi positivi sono complessivamente 1.142 dall'inizio dell'epidemia, con sei nuovi contagi rispetto a ieri e quindi 329 quelli attuali.

Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 74, dei quali due in Rianimazione, mentre gli altri 253 contagiati sono in isolamento domiciliare.