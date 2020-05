Approvato fabbisogno medici e infermieri da formare in Valle

Medici e infermieri prossimamente in arrivo in Valle d'Aosta. La Giunta regionale ha infatti approvato il programma per le professioni sanitarie da avviare alla formazione per l’anno 2020/2021, nonché i posti da istituire nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Torino.

“Il Sistema sanitario regionale – spiega l’assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega – dovrà dotarsi di 25 infermieri, due ostetriche, due fisioterapisti, due logopedisti, due educatori professionali, due tecnici sanitari di laboratorio biomedico e due tecnici sanitari di radiologia medica“.

Sono stat inoltre individuati all’Università di Torino 25 posti da inserire nel corso di laurea triennale in infermieristica di Aosta nonchè posti aggiuntivi nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, a favore di studenti residenti in Valle che superino il concorso di ammissione. Si tratta in particolare di un posto nel corso di laurea triennale in educazione professionale, un posto nel corso di laurea triennale in fisioterapia e un posto nel corso di laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico.