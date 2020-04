I motociclisti del ‘Red code emergency bikers’ donano al 118 calzari, guanti e mascherine

Il Soccorso Sanitario 118 ha ricevuto la donazione di 4200 calzari, 1200 guanti chirurgici e un primo lotto di 1000 mascherine FFp2, destinati agli operatori che prestano servizio di emergenza sanitaria extra ospedaliera 118.

La donazione è stata effettuata dal Gruppo Motociclistico Red Code Emergency Bikers della Valle d’Aosta. Si tratta di presidi necessari all’approccio assistenziale ai pazienti con sospetto o confermato contagio da Covid-19, acquistati grazie al contributo economico dell’associazione “Uniti per Ylenia”, la compagnia teatrale “Tan Pe Ri-Ye”, il gruppo volontari “Presepe di Sanit-Marcel” dai membri del Gruppo motociclisti e di cittadini in forma privata. Inoltre, ha contribuito il Comune di Fenis, con l’acquisto di tute protettive e maschere “total face”.

“In queste concitate giornate segnate da tristi eventi – ha detto il presidente del Gruppo motociclistico Red Code Emergency Bikers, l’infermiere Fabio Canova, al momento della consegna del materiale al responsabile del 118 Luca Cavoretto e alla coordinatrice infermieristica Romina Campagnol – la generosità di queste associazioni e dei cittadini che hanno risposto al nostro appello ha dimostrato una sensibilità alla causa e un fervore al tema sociale tali da ridare speranza nella dedizione al lavoro che ogni giorno affrontiamo portando assistenza a domicilio”.

Il gruppo motociclistico Red Code Emergency Bikers, fondato nel 2012 da un idea di alcuni infermieri del Pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta, si occupa di trasmettere ai motociclisti, soprattutto ai più giovani, i principi fondamentali della sicurezza stradale, attraverso corsi dedicati negli istituti scolastici regionali ed extraregionali ed in alcune occasioni rivolti anche alla popolazione in generale.

“Da qualche anno abbiamo maturato il desiderio di dedicarci anche a progetti sociali – dice Gianluca Lamanna, consigliere del direttivo Red Code – attraverso l'acquisto, tramite donazioni dei componenti del gruppo e di privati cittadini, di strumenti necessari destinati ad enti pubblici che ne abbiano bisogno, come nel caso della donazione al reparto oncologico pediatrico del Gaslini di Genova di strumenti medicali e carrozzine nel 2019.

Oggi, oltre ad essere in prima linea come operatori sanitari, abbiamo contribuito anche come associazione, rispondendo prontamente alle necessità sanitarie per il contrasto della diffusione del Covid-19 donando alla S.S. Centrale Operativa ed Emergenza Territoriale 118 i DPI necessari”.