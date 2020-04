Consentita coltivazione orti per autoconsumo anche fuori Comune di residenza

Nell’ambito delle misure per la prevenzione e per la gestione dell’emergenza Covid-19 in Valle d’Aosta, il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha firmato oggi, domenica 19 aprile 2020, un’ordinanza sulle disposizioni per le attività agricole per autoconsumo, ritenendo che la coltivazione dei terreni per uso agricolo e le attività dirette alla produzione per autoconsumo rientrino fra le attività consentite.

Fermo restando che, visti i dati forniti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, è necessario, in ogni caso, prevedere, nell’ambito dell’evoluzione del quadro normativo statale, misure precauzionali al fine di limitare il più possibile la diffusione del contagio, il Presidente Testolin con ordinanza ha stabilito che: