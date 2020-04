La carica dei 110 per il flashmob virtuale di SuonoGestoMusicaDanza

Un grande concerto online, un flashmob musicale, digitale e virtuale, una danza corale, un’esibizione a distanza di 110 protagonisti collegati in diretta da casa loro con 83 connessioni su Zoom. L’evento organizzato da SGMD SuonoGestoMusicaDanza è stato seguito dagli spettatori con 436 visualizzazioni in diretta su YouTube e 108 in diretta su Facebook.

Forse piccoli numeri, se si pensa ai numeri ai quali siamo abituati leggendo di super personaggi dei Social Network, ma per l’associazione si tratta di ottimi contatti e bellissime conferme.

“Siamo molto felici di esserci ritrovati con gli allievi e gli amici in occasione di SGMD Cluster Ensemble, è stata un’occasione per rivederci suonando e danzando insieme – racconta Matteo Cigna, direttore artistico e insegnante di SGMD - si tratta di un evento nato per accogliere e includere. Destinato per tutti a tutti i livelli: abbiamo ritrovato i bimbi con i loro sguardi attenti, i ragazzi che si sono avvicinati con la loro incertezza e poi trasformata in stupore, e infine gli adulti che si sono lanciati in questa esperienza con voglia di capire e la disponibilità ad accettare. E’ stata un'occasione per scambiarsi energie, donare e raccogliere, vedersi e rivedersi con sorrisi e sguardi di speranza e di pace. Suono Gesto Musica Danza è tutto questo, e tutti insieme abbiamo creato SGMD Cluster ensemble”.

Protagonisti: Agata, Ajne, Alessandra, Alexis, Amedeo, Amelia, André Samuel, Anna, Barbara, Barbara, Beatrice, Bea, Beatrix, Beppe, Bianca e Fabio, Camilla, Camilla, Cecilia, Cecilia e Marco, Cédric, Cherie, Christian, Daniele, Darlisa, Davide, Davide, Domenico, Elisa, Elisa, Emmanuele, Endi, Fabrizio, Flavia, Francesca, Floriana, Gabor, Gabriel e Raphale, Gaël, Giacomo Maria e Massimo, Mattia, Giorgio, Giulia e Valentina, Ginevra, Giulia Samuele e Nicolò, Gloria, Igor, Ivan, Jacopo, Joelle, Julio, Katia, Krystal, Lauralie, Laurent e Gianluca, Leon, Lilì, Lorenzo, Luca, Luca, Luca, Lucilla, Magdeleine e Family, Marco, Marco e Enrica, Marco, Martina, Massimo, Matteo Maia e Pietro, Maurizio e Giulio, Monica, Nicolò Family, Nicolò, Norma, Patrizia, Philippe, Pilar Pietro Margot e Orsetta, Richard, Roberta, Romina, Rosa e Family, Sem e Giacomo, Sharon, Simona e Family, Simone, Simone, Sophie, Vale e Bianca, Valentina.