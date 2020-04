Con la cooperativa Leone Rosso la Pasqua è stata ‘Vicinivicina’ (FOTO GALLERIA)

Nonostante il coronavirus per tante famiglie e tanti bimbi la Pasqua 2020 sarà ricordata come un piacevole momento di solidarietà e di condivisione. Il tutto è nato dal progetto #Lontanimainsieme” ideato e promosso dalla Cooperativa Sociale Leone Rosso; progetto che prevede un insieme di iniziative di vicinanza su più livelli per far fronte al momento particolarmente complesso di emergenza sociale e sanitaria.

“Nei giorni scorsi – spiega Cesare Marques, Presidente della Cooperativa LR - in collaborazione con la Coop Produttori Locali COFRUITS e l’Azienda Agricola Morzenti, che si sono rese disponibili, con grande sensibilità al sociale a fornire prodotti freschi del territorio a prezzi di costo, e in collaborazione con l’associazione ANGSA Associazione Autismo VDA e il prezioso supporto del Comando Guardia di Finanza Valle d’Aosta, abbiamo distribuito prodotti dell’eccellenza agroalimentare valdostana alle famiglie bisognose dell’Associazione Autismo”.