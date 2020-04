Dagli enti locali e il Celva una raccolta fondi per l'emergenza sanitaria

Nei prossimi giorni verrà aperto un conto corrente, sul quale i Sindaci valdostani potranno versare sino al 50% della propria indennità e diaria. Potranno così essere finanziate iniziative di sostegno ai cittadini in difficoltà sui territori della Regione

.Per Franco Manes, presidente del Celva, "si tratta di un piccolo gesto che vuole evidenziare, ancora una volta, l’unitarietà degli enti locali valdostani e dei Primi cittadini che ormai, da quasi un mese, si trovano a gestire un emergenza senza precedenti".

Aggiuge Manes: "Il conto corrente degli enti locali è aperto ai contributi di tutti coloro che vorranno sostenerci in questo enorme impegno. L’utilizzo delle risorse raccolte sarà definito e condiviso dagli enti locali in maniera puntuale. Ci auguriamo che le risorse che saremo in grado di raccogliere possano dare risposte concrete a chi ha più bisogno".

Il codice IBAN per le donazioni sarà comunicato a breve.