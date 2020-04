SALGONO A 20 I MORTI MA INFETTOLOGO VEDE PUNTA ICEBERG

II morti sono 20 - 17 uomini e tre donne - mentre ieri erano 13. I casi positivi sono invece 401, di cui 71 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (20 in Rianimazione), 2.600 persone sono in isolamento precauzionale. I dati sono contenuti nel bollettino diffuso dall'Unità di crisi.

Una stima del numero del possibile numero di contagiati in Valle d'Aosta? "Ci sono tante persone magari che non hanno fatto il tampone e che sono isolate magari sul territorio. Noi vediamo la punta dell'iceberg, ma anche i tamponi che sono stati eseguiti controllano solo una parte".

Lo ha detto all'ANSA Alberto Catania, responsabile della Struttura Semplice Malattie Infettive dell'Usl della Valle d'Aosta. "Poi - ha aggiunto - c'è tutto il sommerso dell'infezione che resta magari nascosta e che si manifesta magari successivamente. Certamente la popolazione della Valle d'Aosta ha una densità inferiore a quella lombarda, veneta o emiliana, quindi a nostro favore c'è questo". Il picco dell'epidemia di coronavirus in Valle d'Aosta, sottolinea Catania, "potrebbe arrivare prima della fine del mese. Perché c'è il picco a Piacenza in questo momento, che è appena spostato rispetto alla partenza epidemica che si è poi allargata nelle regioni circostanti. Quindi entro la fine del mese si potrebbe concludere il momento clou, diciamo, indicativamente. Poi è chiaro che non abbiamo previsioni matematiche. Sono indicazioni solo di statistica, di possibilità di diffusione del virus".

Coronavirus in Italia, 69.176 casi totali e 6.820 morti. Il bollettino del 24 marzo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 69.176 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (sono 5.249 persone in più rispetto a ieri per una crescita dell’8,2% ). Di queste, 6.820 sono decedute (+743) e 8.326 sono guarite (+894).

Attualmente i soggetti positivi sono 54.030 (il conto sale a — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

REGIONE PER REGIONE



Lombardia 30.703 (+ 1942)

Emilia Romagna 9.254 (+ 719)

Veneto 5.948 (+ 443)

Piemonte 5.515 (+ 654)

Marche 2.736 (+ 167 )

Liguria 2.116 (+ 192)

Campania 1.101 (+ 75)

Toscana 2.699 (+ 238)

Sicilia 846 (+ 125)

Lazio 1.728 (+ 188)

Friuli Venezia-Giulia 992 (+ 62)

Abruzzo 689 (+26)

Puglia 1.005 (+ 99)

Umbria 648 (+ 71)

Bolzano 781 (+ 57)

Calabria 319 (+ 27)

Sardegna 421 (+ 62)

Valle d’Aosta 400 (+ 7)

Trento 1.110 (+ 87)

Molise 73 (+6)

Basilicata 92 (+2)