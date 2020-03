L’emergenza ha creato problemi anche nella gestione della camera motuaria -morgue. I feretri con corpi dei deceduti a causa anche del coronavirus, in attesa della conferma della positività e della autorizzazioni per la cremazione, vengono conservati in uno spazio dedicato dell'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe

E' la procedura attivatata tra Protezione civile e l’Azienda USL, in conformità a quanto avviene nel resto del territorio nazionale e secondo le direttive DPCM 8 marzo 2020.