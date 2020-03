Ricerca di persone per servizio di sostituzione allevatori in situazione di isolamento conseguente a positività a COVID – 19

L’associazione degli allevatori della Valle d’Aosta sta tentando di allestire un servizio di sostituzione per gli allevatori che si trovassero nella situazione di non poter svolgere la loro attività a causa di provvedimenti restrittivi in conseguenza di ordinanze dell’Autorità competente. La sollecitazione è rivolta a chiunque si senta in grado di svolgere l’attività di cura degli animali anche per brevi periodi. Gli interessati sono pregati di contattare i seguenti numeri telefonici: 0165/34510 - 3389246920. Chiediamo aiuto agli organi di stampa per dare la massima diffusione a questo annuncio in maniera da costituire un repertorio di nominativi disponibili a dare questo servizio.