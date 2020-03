Video choc di medico del Parini, 'Con queste pseudo mascherine ci condannate al contagio'

Circola da questa mattina su Whatsapp il video choc girato da un medico del Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta che, sdegnato, arrabbiato, sull'orlo della disperazione mostra una delle nuove mascherine fornite questa mattina ai sanitari dalla Protezione civile nazionale.

Si tratta di un semplice rettangolo di stoffa con i buchi per passarci le orecchie. "Con questa brillante idea - commenta il camice bianco valdostano - avete firmato la condanna di medici e personale sanitario che stanno già mettendo a repentaglio la propria vita". Il medico è un professionista molto apprezzato dai colleghi per la serietà e la capacità professionale.

Analoghi presidi sanitari (foto a lato) erano stati distribuiti alcuni giorni fa alla casa di riposl JB Festaz di Aosta, e avevano provocato la protesta dei sindacati.

Sull'inadegatezza delle mascherine della Protezione civile la Lega della Valle D’Aosta esprime in una nota "sconcerto e stupore".

Per la Lega VdA "come denunciato dai medici, queste mascherine sono del tutto inidonee a fornire la benché minima protezione ai sanitari che, da giorni, si stanno adoperando per garantire le cure a coloro che ne hanno bisogno".

"I medici, gli infermieri e tutto il personale dell’ospedale - conclude la nota - sono i più esposti al contagio e meritano, oltre alla nostra gratitudine e solidarietà, la miglior protezione possibile. Se si infettano loro, chi ci curerà?".

QUI IL VIDEO DEL MEDICO VALDOSTANO