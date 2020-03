Maison&loisir, la nona edizione rimandata a data da destinarsi

La nona edizione di Maison&loisir è stata rimandata a data da destinarsi. Il Salone dell'Abitare era in programma ad Aosta dal 29 aprile al 3 maggio 2020 e la decisione è stata presa in seguito alla sempre più estesa diffusione del Coronavirus sul territorio italiano ed ai conseguenti provvedimenti sempre più stringenti ed a lungo termine emanati a tutti i livelli (nazionale, regionale e comunale).

«È stata una decisione molto sofferta - spiega l'organizzatore Diego Peraga - e fino all'ultimo, seppure in un contesto molto complicato, abbiamo continuato a preparare l'evento, effettuando anche tutti gli investimenti già programmati. Oggi, pur a fronte di un ingentissimo danno economico data la natura apicale della manifestazione per la nostra azienda, dobbiamo constatare con rammarico che non esistono le condizioni per poter aprire le porte di Maison&loisir a fine aprile, sia per l'allestimento dei padiglioni che per la gestione complessiva della manifestazione, a fronte dell'eccessiva prossimità della data.

In considerazione della grande incertezza che esiste in questo momento, ci siamo, quindi, trovati costretti a dover rimandare l'evento senza possibilità di definire allo stato la nuova data; faremo questa valutazione non appena la situazione si sarà stabilizzata».